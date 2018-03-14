روما يمنح برشلونة قبلة الحياة في دوري أبطال أوروبا

تحدث البعض قبل المباراة التي تجمع برشلونة الإسباني مع تشيلسي الإنجليزي مساء الأربعاء على ملعب “كامب نو” ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن احصائية ستجعل مهمة الفريق “الكتالوني” معقدة من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي،وفقاً لموقع سبورت 360.

الاحصائية تقول أن الأندية التي تلعب على ملعبها في إياب دور الستة عشر من النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا تتعثر على أرضها وبين جماهيرها، ظهر ذلك بالنسبة للأندية الأربعة التي لعبت الأسبوع الماضي.

باريس سان جيرمان الفرنسي خسر ذهاباً وإياباً أمام ريال مدريد الإسباني، توتنهام الإنجليزي أقصي إياباً بعد التعادل ذهاباً مع يوفنتوس الإيطالي ، ليفربول الإنجليزي تعادل مع بورتو البرتغالي في إنجلترا بعد الفوز بخماسية في الذهاب، ومانشستر سيتي خسر على ملعبه أمام بازل السويسري بعد فوزه الكبير في الذهاب.

وتعززت الإحصائية في الأسبوع الثاني من دور الستة عشر، حيث خسر مانشستر يونايتد الإنجليزي في أولد ترافورد وودع البطولة على يد إشبيلية الإسباني بعد تعادله في مباراة الذهاب أمام إشبيلية الإسباني.

لكن قبل إنطلاق صافرة البداية في ملعب كامب نو حصل برشلونة على قبلة الحياة من نظيره روما الإيطالي، “الجيلاروسي” خسر في الذهاب أمام شاختار الأوكراني على ملعب الأخير، لكنه فعل ما لم تفعله باقِ الأندية وتألق على ملعبه إياباً وحقق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

برشلونة الآن بين خيارين أما يحصل على ما حصلت عليه الأندية الخمسة التي لعبت على ملعبها في دور الستة عشر، أو يكسر القاعدة كما فعل سادسهم روما.