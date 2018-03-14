لتعزيز انسيابية حركة المرور ورفع مستوى السلامة على الطرق
دائرة النقل بأبوظبي تفعل 8 إشارات ضوئية في منطقة الفلاح

بواسطة / بتاريخ 2018-03-14 في 9:47 ص /
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أعلنت دائرة النقل بأبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بدء العمل بنظام الإشارات المرورية الجديدة في منطقة الفلاح بمدينة أبوظبي ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 16 مارس الجاري 2018.

وفي هذا الصدد قال السيد/ محمد درويش القمزي، مدير عام مركز النقل المتكامل تأتي هذه الأعمال كجزء من مشروع تطوير المنطقة وذلك تعزيزاً لجهود الدائرة الرامية إلى توفير حلول مبتكرة لإدارة وتسهيل حركة المرور، والارتقاء بمعايير الأمن والسلامة لمستخدمي طرقات المدينة، موضحاً أن تفعيل إشارات المرور بمنطقة الفلاح يسهل الحركة المرورية ويعزز متطلبات الأمن والسلامة.

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