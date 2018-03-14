بالصور.. المتحف الأمريكي الذي يجمع الغرائب الطبية

يقع داخل مبنى كلية الأطباء في فلادلفيا، يشكل متحف موتر من أغرب المتاحف في العالم، إذ أنه يضم أغرب الأشياء الطبية على مر العصور، ومن بينها، مخ أينشتاين، العالم الشهير.

ومن بين المجموعات الغريبة في هذا المتحف، الهيكل العظمي لأطول رجل في أمريكا الشمالية وكذلك العظام المصهورة لهاري أيست لاك الذي مات بسبب مرض “College of Physicians of Philadelphia” وهو مرض نادر يحصل بسببه تحجر لأنسجة الجسم، مما يجعل الجسم ساكن وفي وضع متحجر.

ومن ضمن المجموعات أيضا، مجموعة المخ وشرائح الدماغ التي تم جمعها من أجسام العديد من الأشخاص الذين ماتوا، ليس بسبب مرض، ولكن بسبب ذكائها الخارق، وعلى رأسها مخ أذكى عالم في القرن العشرين، ألبرت أينشتاين.

يوضح موقع “أتلاس أوبسكورا” الذي سلط الضوء على هذا المتحف، أن أينشتاين ربما ليس مسرورا بسرقة عقله ووضعه في هذا المتحف، إذ أن أمنيته كانت حرق جسده وإلقاء ما تبقى منه في نهر دلوار، غير أن الطبيب الذي كان بجانبه ليلة وفاته في برينستون بنيو جيرسي، أراد الحفاظ على مخ هذا الفيزيائي الفز، فأخذ عقله، وقد واجه هذا الطبيب أزمة مع عائلة أينشتين بسبب إخفاء عقله وقيامه بدراسات علمية عليه.

ومن بين المعروضات الغريبة أيضا، هيكل عظمي لتوأم ملصف والذي يتم عرضه في هذا المتحف المفتوح للزوار.