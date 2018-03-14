بلدية الشارقة تزيل 48 عزبة مخالفة في أم فنين والزبير

نظمت بلدية مدينة الشارقة حملة منظمة لإزالة العزب الغير قانونية في منطقة أم فنين والزبير في الإمارة بالتعاون مع شركة بيئة وإدارة الخدمات البيئة، حيث بلغ عددها 48 عزبة في المنطقتين، تمت إزالتها جميعها وتم إتلافها في شركة بيئة بمنطقة الصجعة، حيث قامت الشركة في عمليات النقل والتنظيف، كما تم توعية أصحابها بضرورة الالتزام بالقوانين، وأن هذه العزب تعتبر مضرة بالبيئة، كما تشكل خطراً على أفراد المجتمع، خصوصاً في حال خرجت هذه الحيوانات من أبقار وغيرها إلى الشارع العام، وهو ما قد يؤدي لوقوع حوادث مختلفة.

وأكد خليفة بوغانم السويدي رئيس قسم التفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية نظمت حملة منظمة ومدروسة لإزالة العزب المخالفة في منطقة أم فنين والزبير، بناء على مجموعة من الرسائل والبلاغات التي تصل للبلدية، حيث تم اخطار المخالفين بضرورة إزالة التعديات، وتم منحهم مدة كبيرة وكافية لإزالة المخالفات، وبعد انقضاء المهلة الممنوحة، تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ عملية الإزالة هذه العزب.

وأشار خليفة بوغانم السويدي إلى أن هذه العزب تعتبر تشويهاً للمنظر العام، كما ان البلدية تكثف من حملاتها الدورية لنشر مزيد من التوعية بين أصحاب العزب، وتحذيرهم من المخاطر التي تسببها الحيوانات السائبة، لا سيما وأن البلدية تعمل جاهدة من أجل تطبيق اللوائح المنظمة للعزب، والالتزام بالمظهر الحضاري للمدينة، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وفق أسس ومعايير صحيحة.

وأوضح السويدي أن البلدية تستمر في حملات إزالة العزب المخالفة وتوعية أصحابها، بضرورة المحافظة على المظهر الجمالي للإمارة الباسمة، والتأكيد على الأهالي بضرورة ان يكون هناك تعاون مع البلدية لإزالة هذه العشوائيات التي تضر بالسكان وتشوه المنظر العام، كما أن ما تقوم به البلدية من إزالة العزب المخالفة، يأتي ضمن استراتيجيتها في الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، وتحقيق الراحة للسكان وتأمين حياة صحية ملائمة للجميع، وأن كل ما تقوم به من حملات يصب في الصالح العام.