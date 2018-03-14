المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون سلامة المنتجات

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الأربعاء 14 مارس2018م، برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن شأن سلامة المنتجات، بعد أن استحدث وعدل عددا من مواده وبنوده، مؤكدا أهميته في دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات المطروحة في الدولة بما فيها المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء المنتجات الآتية: الأدوية البشرية والبيطرية والطعومات والأمصال وما في حكمها، والسلع التي تورد على أنها تحف، والمنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل وذلك خلال المدة السابقة على طرحها في الدولة.

حضر الجلسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس.

ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، حول ” تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية “، و” تدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية “، و” النقل الاجباري لمديري المدارس “، و” عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي “، و” الاعتماد المدرسي “، وورد إلى المجلس من معالي الوزير خمسة ردود كتابية.

وطلب السادة أعضاء المجلس موجهو الأسئلة وهم سعادة ناعمة عبدالله الشرهان التي تقدمت بثلاثة أسئلة، وسعادة عائشة بن سمنوه، وسعادة سالم الشحي، حضور معالي الوزير للرد على الأسئلة.

مناقشة مشروع قانون سلامة المنتجات

وقبل البدء في مناقشة مشروع قانون سلامة المنتجات وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف بشأنه، والذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/06/2017م إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير حوله يعرض على المجلس، ولهذا الغرض عقدت اللجنة أربعة اجتماعات، بمشاركة المعنيين وذوي الخبرة وأصحاب الاختصاص.

وقدم عدد من السادة الأعضاء ملاحظاتهم على تقرير اللجنة تتعلق بتطبيق المواصفات على المنتجات الوطنية والمستوردة، والرسوم على العطور، والمعارض التي يتم تنظيمها في الدولة واستقدام البضائع لها والتسهيلات التي تحصل عليها والأنظمة التي تطبق بشأنها، وهل هناك استثناءات بشأن هذه المعارض، ونشر الوعي بخصوص هذا القانون لتعريف المجتمع،

وأكد معالي وزير الاقتصاد أن هذا القانون مهم وهو ضمن سلسة قوانين أصدرتها مختلف الجهات ما يهمنا حماية المستهلك فيما يتعلق بسلامة المنتجات من خلال مواصفات خاصة بالسلامة واضحة على المنتج، ومن خلال تطبيقه على المنتج المستورد وأيضا التكلفة للمنتج الوطني وغير الوطني، مضيفا أن المنتجين يسجلان وعليهما رسوم تسجيل، مشيرا أن هناك أمور فينة تفصيلية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق ببعض المعارض هناك إجراءات واضحة وهذا القانون سيوضح من الوضعية السابقة كونه سيلزم أي منتج يدخل الدولة أن يكون مطابقا للمواصفات، والقانون يوضع العلاقة بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مشيرا أنه وبناء على عمليات المطابقة وفق المقاييس المحلية والدولية يتم تقليل نسبة المنتجات غير السلمية.

وقال ما نتمناه بعد صدور القانون أن يكون التنسيق بين مختلف الجهات واضحا وأيضا وجود أداة لعمليات المطابقة، مؤكدا أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء واضحا فيما يخص الموافقة على إصدار القانون، وأيضا تكليف الهيئة بإعداد خطة إعلامية بشأن الترويج للقانون.

وعرف مشروع القانون ” المُنتَج” بما يلي: كل منتج بشكله النهائي موجه لاستخدام أو استعمال المستهلك، حتى لو كان ذلك في إطار تقديم الخدمات، ويكون قد تم الإمداد به في إطار تعامل تجاري أو مهني، بمقابل أو بدون مقابل، ويشمل: المنتج الجديد، والمستعمل الصالح للاستخدام، والمعاد تأهيله.

كما عرف مشروع القانون “المنتج الآمن” كما يلي: المنتج الصالح طرحه في الدولة في الأحوال العادية أو الظروف المحتملة للاستخدام، بما فيها فترة الاستخدام والتركيب والصيانة، ولا ينتج عنه مخاطر، أو يكون في الحد الأدنى من الخطر بالتوافق مع استخدام المنتج، على أن يكون مقبولا ويحقق الحد الأعلى لحماية الصحة والسلامة للأشخاص.

وعرف مشروع القانون المزود بأنه يشمل كل من يأتي:

صانع المنتَج في حال إقامته في الدولة، أو كل شخص يقدم هويته كصانع للمنتَج وذلك بتسميته للمنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، أو كل شخص يقدم على تجديد المنتَج. وكيل الصانع في الدولة في حال إقامة الصانع خارج الدولة، أو المستورد في حال عدم وجود ممثل له في الدولة. كل مهني من سلسلة التزويد، الذي قد يكون لنشاطه أثر على خصائص سلامة المنتج.

ولأهمية مشروع القانون استحدث المجلس مادة تعنى بأهداف مشروع القانون لتكون كما يلي:

ضمان سلامة المنتجات المطروحة في الدولة من خلال وضع إطار تشريعي لطرح المنتجات في السوق بما يتواءم مع التشريعات والممارسات الدولية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية وتقارير تقييم المخاطر. تحديد اشتراطات المنتج الآمن والتدابير الوقائية والعلاجية وتحديد المسؤوليات لضبط تداول المنتجات المصنعة داخل الدولة والمستوردة. دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

4.تسهيل حركة التجارة بين الدولة والأسواق العالمية ودعم السياحة والاستثمار، من خلال زيادة الثقة في المنتجات المتداولة في الأسواق وتوفير بنية تحتية تشريعية لأنشطة التقييس والجودة.

وفرض مشروع القانون عقوبات مغلظة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: طرح منتج غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن الواردة في المادة (4) من هذا القانون، واستمر في طرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرداده، وطرح منتجاً تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته.