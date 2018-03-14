120 طلعة جوية نفذتها شرطة أبوظبي في فبراير 2018

نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية (120) طلعة جوية، في شهر فبراير من العام الجاري، وتضمنت (44) طلعة خاصة بالمهام الشرطية، و (36) تدريبية، و (5) للإسعاف الجوي، و(35) طلعة للمهام الأخرى.

وأوضح العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي أن الخدمات المنفذة شملت المجتمعية والإنسانية في إنقاذ الأرواح سواء في البر أو البحر، و تقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية ومصابي الحوادث المرورية ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن مروحيات إدارة طيران شرطة أبوظبي مجهزة بأحدث المعدات المتطورة، والكادر البشري من الطيارين والأطقم الطبية، وهم على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية.

وقال المقدم طيار طارق جمعه العوضي، رئيس قسم التدريب، أن الإدارة نفذت (7) دورات تدريبية في فبراير الماضي، شملت دورة الإخلاء الطبي الجوي، واستفاد منها (6) أشخاص، و(3) دورات للإنعاش القلبي استفاد منها (13) شخصاً، ودورة الإسعافات الأولية بمشاركة (12) شخصاً ، فيما التحق (4) طيارين بدورتي الطيران التشبيهي لطائرة (Bell 412) و(AW 139)، كما شاركت الإدارة في معرض أبوظبي للطيران الخاص 2018، للتعريف بدورها والخدمات التي تقدمها للجمهور.