بلدية عجمان : وفاة طبيعية لخبير بيئي عالمي في إحدى فنادق الإمارة

وُجد خبير البيئة الأوكراني الذي وصل الدوله للمشاركة في مؤتمر عجمان الدولي الخامس للبيئة حول “تغير المناخ والاستدامة” متوفيا في غرفته بإحدى الفنادق بعجمان.

وذكر أن الخبير الذي يدعى الدكتور سيرجي لافرينينكو ، الأستاذ فى الجامعه التقنية، في اوكرانيا، أنه غادر مقر الموتمر إلى غرفته في فندق رامادا عجمان بعد أن قدم ورقته البحثية بعنوان “تشكيل الهياكل النانوية لأوكسيد الزنك الهرمي لمحولات الطاقة الشمسية والكهروضوئية” في اليوم الاول من الموتمر في السادس من مارس الذي إفتتحه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي.

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، بالرغم من أن المتوفى حضر للمشاركة في المؤتمر على نفقته الخاصة لتلبية دعوة اللجنة العلمية للمؤتمر سوف تتكفل الدائرة بكل نفقات ترحيل جثمانه إلى بلاده وتخليص كافة الإجراءت المتعلقة بذلك بناءاً على توجيهات سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اللجنة العليا للمؤتمر كبادرة انسانية تجاه هذه الحالة.

ويذكر أن المتوفى كان في بلده أوكرانيا متخصص في تقنيات النانو ، الهندسة الحيوية، بصريات البوليمر فائقة الدقة ،كما ونشر أكثر من 220 ورقة علمية تقنية. وكان أيضاً زميل بحث فخري للجمعية الملكية و أكاديمي في الأكاديمية الأوروبية المتوسطية للفنون والعلوم وأستاذ فخري وعضو في الجمعية الأوروبية للهندسة الدقيقة وتكنولوجيا النانو عام 2000 وعضو الجمعية الدولية للهندسة البصرية عام 2016 وعضو في الرابطة الدولية للمواد المتقدمة وخبير تكنولوجي في الصناعة البيو تقنية.