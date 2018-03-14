“وفر” تستمر في حملتها الترويجية في الجهات الحكومية في الشارقة

نظمت هذا الاسبوع دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة ببرنامج خصومات موظفي حكومة الشارقة “وفر” معرضا في كلا من هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بالتعاون مع عدد من الشركات المنظمة حديثا للبرنامج، وهي كالتالي: وكالات الريس للسفريات و البواخر، الزين لتنظيم المعارض والفعاليات، مافين سبا، مستشفى الزهراء، حلول النظم الأمنية المتكاملة، شركة ليبرتي للسيارات ( كاديلاك)، مركز الدليل الطبي ، مستشفى ميدكير، دار التعمير للاستشارات الهندسية، مركز سني الطبي .

حيث استعرضت الشركات العارضة خدماتها المتنوعة للموظفين وشرح نسبة الخصومات التي تقدمها كل شركة للمستفيدين من البرنامج ، اضافة الى تقديم عروض وهدايا قيمة لزوار المعرض ، و أوضحت الشركات للموظفين كيفية الاستفادة من الخصومات لتعزيز فكرة الادخار وتنظيم الميزانية عند الموظف.

وقد أوضحت جواهر سيف العود ـ مدير إدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية ومدير برنامج وفر ، تسعى الدائرة ضمن خطتها التشغيلية لهذا العام لتحقيق رؤية البرنامج من خلال إقامة عدد من المعارض في مؤسسات ودوائر وهيئات حكومة الشارقة لتعريف الموظفين والمستفيدين بأفضل المميزات والخصومات والأسعار التنافسية التي يقدمها البرنامج لهم ، وذلك سعيا من الدائرة لرفع مستوى الرضا الوظيفي وتحقيق الرفاهية وتعزيز ثقافة الادخار لدى موظفي الحكومة.

وأضافت ، يحرص برنامج وفر على ترسيخ التعاون والشراكة الدائمة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في المشروعات الاقتصادية لدفع عجلة الاقتصاد ودعم مسيرة التنمية بما يسهم بتحقيق السعادة والايجابية لدى الموظفين، واحداث فارق ملموس من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

وختاما ، ذكرت العود ، يقوم البرنامج بتسخير كافة السبل للوصول للمستفيدين وتعريفهم بكافة التفاصيل وابلاغهم فور انضمام الشركات والمؤسسات في برنامج “وفر” ,ويقوم البرنامج وبشكل يومي باستقبال العديد من الطلبات من قبل الشركات للانضمام والمشاركة في فعاليات البرنامج والدائرة بشكل عام .