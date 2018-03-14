وزير العدل يطلق الحاسبة الذكية للمتعاملين بمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية

واصل معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل زياراته التفقدية لمحاكم ونيابات الدولة بلقاء عقده مع قضاة وموظفي محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية، واستمع معاليه خلال زيارته لدوائر وأقسام المحكمة لاحتياجات المسئولين والإداريين ومقترحات تطوير العمل والاحصائيات المتعلقة بالفصل بالقضايا، كما استمع لملاحظات جمهور المراجعين مبدياً كل الاهتمام لمقترحاتهم لتطوير وتسهيل العمل، ورافقه خلال الجولة الدكتور سعيد على بحبوح رئيس محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية.

وحضر معاليه خلال جولته التفقدية جانبا من جلسة دائرة الجنايات الخاصة بنظر قضايا الاتجار بالمخدرات، كما أطلع على المشاريع الالكترونية التي تم تنفيذها بالمحكمة وخاصة البرنامج الالكتروني للقضايا المالية، ودشن معاليه خلال الزيارة الحاسبة الذكية الذي ييسر إطلاع المتعاملين على الملفات والقضايا المالية الخاصة بهم وما تم تنفيذه فيها.

وأشاد معالي سلطان سعيد البادي بجهود القائمين على المشروعات التطويرية التي تستهدف الوصول إلي مستويات متقدمة من التسهيلات لجمهور المتعاملين والمراجعين للمحكمة، وضمان سرعة الإنجاز في الفصل في الدعاوي المعروضة، مطالبا بمضاعفة هذا الجهد لإسعاد المتعاملين، وضمان تطبيق السياسات والاستراتيجيات الحديثة التي تتبناها الوزارة لتقديم أفضل خدمات عدلية للجمهور.