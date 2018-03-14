البرلمان الألماني يعيد انتخاب ميركل لولاية رابعة

وأعلن رئيس البرلمان، فولفغانغ شويبله، فوز ميركل (63 عاما) بأكثرية الأصوات لتتولىمنصب المستشارة الألمانية لولاية رابعة.

وذكرت “دويتشه فيله” الألمانية حصول ميركل على أصوات 364 نائبا، بينما عارضها 315 نائبا، في حين تغيب 9 نواب عن حضور الجلسة، كما امتنع 11 نائبا عن الإدلاء بأصواتهم.

ولفتت “دويتشه فيله” إلى أنه بانتخاب ميركل، تكون قد أنهت عملية سعي طويلة لتشكيل أكثرية، مشيرة إلى أنه “في نهاية المطاف أفضت المفاوضات إلى عودة التحالف المنتهية ولايته والمكروه بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين إلى السلطة”.