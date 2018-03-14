1.5 مليار دولار تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ85 مليون بمنطقة “برج خليفة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 1.5 مليار درهم وكانت أبرزها رهونات بقيمة 1.1 مليار درهم من خلال 69 إجراء.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 164 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضى بقيمة 200 مليون درهم و 147 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 200 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 85 مليون درهم فى منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة منخول.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وتلتها منطقة جميرا الاولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 2 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة الكفاف و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها15 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.1 مليار درهم منها 29 رهونات أراضى بقيمة 1 مليار درهم و 40 رهونات فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 300 مليون درهم وأخرى فى منطقة برج خليفة بقيمة 263 مليون درهم.