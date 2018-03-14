“بلدية أبوظبي” تنفذ حملة لإزالة مشوهات المظهر العام في جزيرة ياس

نفذت بلدية مدينة أبوظبي عبر بلدية مركز المدينة حملة لإزالة مشوهات المظهر العام في جزيرة ياس بالتعاون مع شركة “الريوم للمقاولات والنقليات العامة”، وذلك كمشاركة من الشركة ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، بتخصيص عام 2018 “عام زايد”.

وبينت البلدية أنه تم خلال الحملة إزالة العديد من مشوهات المظهر الجمالي والعام في الجزيرة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأعمال التجميلية، وذلك حرصاً من الطرفين على إبراز الدور الكبير للقطاع الخاص في المساهمة بتطوير الجزيرة والحفاظ عليها، وفي هذا الصدد تم زراعة الأشجار ، وإزالة ١٢٠٠ شجيرة مشوهة، وكذلك تنظيف المكان من الحشائش، وإعادة هندسة الأرض وترتيبها لزراعتها مجددا.

وأكدت البلدية أهمية ودور القطاع الخاص في إبراز الوجه الحضاري لأبوظبي، ومشاركته الفعالة في المبادرات المجتمعية، ودعت من منطلق المسؤولية المجتمعية إلى المشاركة الفعالة مع جهود البلدية الرامية للحفاظ على المظهر العام والجمالي للعاصمة بما يتناسب مع التطور الكبير الذي تشهده على الأصعدة كافة.