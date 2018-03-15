الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتخف سرعة الرياح ليلا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح

شمالية غربية – جنوبية غربية / 16 – 38 كم / ساعة ، تصل إلى 40 كم / ساعة أحياناً على البحر وتتناقص سرعة الرياح ليلا لتصبح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجة عام .

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب / الضباب الخفيف، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.