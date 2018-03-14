إجراءات بريطانية عقابية ضد روسيا .. واجتماع دولي طارئ

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن بلادها ستوقف أية اتصالات رسمية مع روسيا خلال الفترة الحالية وستطرد 23 دبلوماسيا روسيا من بريطانيا خلال أسبوع وستفكك شبكة التجسس الروسية على أراضيها

وأكدت في كلمة القتها أمام البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستتخذ كافة الإجراءات لمتابعة ومعاقبة المتورطين في قضية قتل الجاسوس الروسي السابق «سيرجي سكريبال»، علاوة على تجميد أصول الدولة الروسية في بريطانيا.

وأضافت: «سنوقف أية اتصالات رفيعة المستوى مع روسيا، ولن يذهب أي من الدبلوماسيين الرسميين إلى كأس العالم في روسيا».

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة ليس لديها أي خلاف مع الشعب الروسي، ولكن ترى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار التصرف بطريقة خاطئة.