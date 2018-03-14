فرنسا تعلن مقاضاة “غوغل” و “آبل” أمام محكمة التجارة

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الاربعاء ان بلاده ستقاضي عملاقي المعلوماتية والانترنت (آبل) و(غوغل) امام محكمة التجارة في باريس بسبب “ممارسات تجارية استغلالية” ازاء شركات ناشئة فرنسية.

وقال لومير في تصريح لاذاعة (ار تي ال) ان فرنسا تؤيد “اقتصادا يقوم على الانصاف” مبينا ان الشركات الناشئة “تخضع لرسوم” عندما تتفاوض من اجل بيع تطبيقاتها الى (غوغل) و(آبل).

وبين ان (غوغل) و(آبل) “يحصلان ايضا على قواعد البيانات بامكانهما تعديل العقود من جانب واحد” واصفا هذا الوضع بانه “غير مقبول”.

وأكد لومير ان “هذه الدعوى ستترجم بغرامة تبلغ ملايين اليوروهات” مضيفا ان “مسؤوليتي هي ان اضمن النظام العام في مجال الاقتصاد وهناك قواعد وقوانين يجب ان تحترم”.

وكانت فرنسا قد لوحت بفرض ضرائب على عمالقة الانترنت على عائدات مبيعاتها في فرنسا مع التنديد بممارساتها لتجنب الضرائب.