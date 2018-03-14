صحيفة: النصر السعودي سيقدم عرضاً لضم كاسياس

بواسطة / بتاريخ 2018-03-14 في 6:46 م /
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ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس دخل دائرة اهتمامات نادي النصر السعودي، وأن الأخير يسعى لضم الحارس السابق لريال مدريد الإسباني والحالي لبورتو البرتغالي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم اعتباراً من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية، أن مصادر كشفت لها أن كاسياس قد يتولى حراسة مرمى النصر في الموسم المقبل، وأن التعاقد معه يأتي ضمن أبرز أولويات النصر بدعم من المرشح لرئاسة النادي الموسم المقبل، سعود بن سويلم.

وأضافت الصحيفة أن نادي نيوكاسل الإنجليزي ربما يشكل عقبة في طريق النصر للتوقيع مع كاسياس، حيث يسعى النادي الإنجليزي أيضاً لضمه، عقب نهاية عقده الحالي مع بورتو في يونيو (حزيران) المقبل.

ومن جانبه، كان كاسياس علق بشأن مستقبله قائلاً: “عقدي مع بورتو سينقضي في يونيو المقبل، لا أعرف ما الذي سيحمله المستقبل، سأركز على المتبقي من الموسم”.

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