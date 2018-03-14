شاهد بالفيديو | السرقة الأغبى في التاريخ !
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2018-03-14 في 6:56 م /
نشر مأوى للحيوانات من ساكرامينتو عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية فيديو التقطته كاميرات المراقبة يظهر شخصا حاول أن سرقة ماكينة لبيع العلكة، العملية ظهرت أصعب بكثير مما كان يعتقد.
تابعنا على
تويتر : araa_news
سناب شات : uaenews
انستجرام : araanews
تليجرام : UAESABQ
من وسائل التواصل
نشرة حالة الطقس
مواقع الرادار
حالة الطريق
فتاوى
- ما حكم الزواج للمستطيع ولكنه لا يريد الزواج خوفا من صعوبات الحياة؟
2017-11-23
- ما حكم اللعب بالشطرنج؟
2017-11-21
دراسات
- دراسة : بحثك عن السعادة يجعلك أكثر بؤسا !
2018-03-14
- دراسة : تغيير الذات دون دعم الشريك يهدد الزواج
2018-03-13
- دراسة : 6 فوائد صحية للثوم
2018-03-12