شاهد بالفيديو | السرقة الأغبى في التاريخ !

نشر مأوى للحيوانات من ساكرامينتو عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية فيديو التقطته كاميرات المراقبة يظهر شخصا حاول أن سرقة ماكينة لبيع العلكة، العملية ظهرت أصعب بكثير مما كان يعتقد.

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