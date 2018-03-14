شاهد بالفيديو | السرقة الأغبى في التاريخ !

بواسطة / بتاريخ 2018-03-14 في 6:56 م /
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نشر مأوى للحيوانات من ساكرامينتو عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية فيديو التقطته كاميرات المراقبة يظهر شخصا حاول أن سرقة ماكينة لبيع العلكة، العملية ظهرت أصعب بكثير مما كان يعتقد.

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