مهدي علي يجهز الرديف لتعويض غياب الدوليين

يواصل الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي – دبي، تدريباته اليومية في ملعبه باستاد راشد بدبي، استعداداً للقاء مستضيفه دبا الفجيرة بعد غد في الجولة 19 من دوري الخليج العربي. وتسود صفوف الفريق، معنويات عالية، بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها «فرسان دبي» في المباريات الأخيرة للفريق في بطولتي الدوري وكأس الخليج العربي، ولدى اللاعبين رغبة قوية في مواصلة تلك العروض والنتائج الإيجابية.

يركز مهدي علي مدرب شباب الأهلي – دبي، على الجانب البدني في تلك المرحلة من الموسم الجاري، حتى يتمكن اللاعبون من إنهاء الموسم بقوة، وخاصة في ظل النقص العددي الذي تعاني منه التشكيلة الأساسية للفريق، مع غياب أكثر من لاعب لظروف الإصابة أو الخدمة الوطنية.

تجهيز

ومن المتوقع أن يدفع مهدي علي، بعدد من اللاعبين الشباب من فريق الرديف أمام دبا الفجيرة، لتجهيزهم لسد النقص المنتظر المتوقع ارتفاعه في صفوف الفريق الأول عقب نهاية الجولة المقبلة لدوري الخليج العربي، مع الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني الأول، استعداداً لدورة تايلاند الودية.

في الوقت الذي يتم فيه تجهيز اللاعبين المصابين لإمكانية الدفع ببعضهم في نهاية الموسم الحالي، إذ يتوقع أن يلحق السنغالي ماكيتي ديوب، بالمشاركة مع فريقه حال التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

فيما تواصل إدارة نادي شباب الأهلي – دبي، جهودها التفاوضية للتجديد لعدد من اللاعبين الذين دخلوا الشهور الستة الأخيرة في عقودهم، ما يسمح لهم بالتوقيع لأي ناد آخر، والانتقال في صفقة حرة مع نهاية الموسم الجاري.

فرصة

يذكر أن، شباب الأهلي – دبي، فقد فرصة المنافسة على درع دوري الخليج العربي، باحتلاله المركز السادس برصيد 24 نقطة، ويركز الفريق على المنافسة على كأس الخليج العربي، بعدما وصل إلى الدور قبل النهائي، وتنتظره مباراة الإياب أمام الوصل يوم 22 مارس الجاري، على ملعب استاد زعبيل، بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، على ملعب استاد راشد بدبي.