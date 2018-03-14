“ترانسفورم” .. تطبيق يساعدك على الوصول إلى جسم مثالي ونمط حياة صحي

أطلقت مجموعة فتنس يارد المتخصصة باللياقة البدنية والصحة الجسدية، النسخة المطوّرة من برنامجها الصحي ترانسفورم مي على الهواتف والأجهزة الذكيّة، وذلك لمساعدة المستخدمين في المنطقة العربية على تغيير نمط حياتهم عبر تحديد نظام غذائي وتمارين رياضية مناسبة تُحقق لهم نتائج مضمونة وعلى أسس علميّة صحيّة بحتة تم وضعها بالتعاون مع منظّمات ومؤسسات علميّة رائدة عالميًا، ليشمل هذا التطبيق الصحي نظام غذائي يومي من أعطمة متواجدة في كل منزل و خطة تمارين تحاكي مستوى لياقتك البدنية تتطور بتطور قدرتك البدنية و تشكيل جسمك.

ماذا يُقدّم تطبيق ترانسفورمي؟

برنامج تدريب رياضي:

مصمم لتركيب جسمك و لتحقيق هدفك.

يتلائم مع لياقتك البدنية و خبرتك بالتمرين.

يُمكِنُك من التركيز و استهداف اجزاء من الجسم بالأوقات والأيام التي تناسبك.

نظام غذائي ذكي:

مصمم ليكون متكامل مع برنامج تدريبك الرياضي.

وجبات يومية من مطبخك المفضل.

لديك حرية استبدال الوجبات بما يتوفر لديك ويناسبك.

شاهد تطور جسمك و روعة انجازك:

تابع تطور جسمك و تطور برنامجك أسبوعيًا.

وثّق مراحل نجاحك بالصور و القياسات.

راقب سجل انجازات التمارين و استهلاك التغذية.

شارك افضل انجازاتك مع اصدقائك.

كيف تعمل ترانسفورم مي ؟

خطوتان بسيطتان:

اختر هدفك.

ادخل معلوماتك وخبرتك في التمرين.

حيث تقوم الخدمة على عمل ملف رقمي بمتغيرات جسمك و تحليلها لتصمم خطة تغذية و تمارين رياضية متكاملة مصممة لطبيعة جسمك و هدفك و قدرتك كخطوة أولى، ولا تتوقف الخدمة عند ذلك وانما تتابع تطور و تجاوب جسم المستخدم بشكل حثيث عن طريق تحليل متغيرات الجسم وتاريخ التدريب و استهلاك الاغذية لتتلاءم مع تطور جسم المستخدم و قدرته على اداء التمارين الرياضية و بالتالي تعديل خطط التدريب و الغذاء بشكل اسبوعي.

ويمتاز تطبيق ترانسفورم مي بالجمع بين الإشراف على النظام الغذائي للمستخدم وعلى التمارين الرياضية التي يقوم بها بشكل دوري لضمان تحقيق أفضل النتائج بالتركيز على كافة العناصر المؤثرة على نمط الحياة اليومي معاً، كما يمتاز عن غيره من التطبيقات بأنه يُقدّم خطة عمل مخصصة لكل مستخدم بصورة مستقلة، فعند تحميل التطبيق يتم طرح بعض الأسئلة على المستخدم حول مستوى اللياقة الحالية التي يتمتع بها وأيام التدريب المناسبة له وخبرته في التمارين الرياضية والهدف الذي يطمح إلى تحقيقه.

ثم يقوم التطبيق ببناء خطة عمل تتضمن جدول للتمارين الرياضية الأسبوعية وجدولاً آخر للوجبات الغذائية التي ينبغي على المستخدم الالتزام بها، وما يميز هذه الجداول أنها مخصصة لكل مستخدم وفقا لتقييمه الحالي مما يمكنه من تحقيق نتائج ملموسة وعملية، كما ويقوم التطبيق بتحديث خطط الغذاء والتمارين الرياضية للمستخدم بشكل أسبوعي وفقاً لما تم إنجازه في الأسبوع السابق، فضلًا بمتابعة وحساب متغيرات جسم المستخدم وادراجها ضمن معادلات تطوير الخطة، وويوثّق مراحل النجاح بالصور والمقاييس المختلفة، ومن الجدير بالذكر هنا أن الخطة الغذائية تتيح للمستخدم حريه استبدال الوجبات بما يتوفر لديه في المنزل ويناسبه.

أخيرًا تطبيق ترانسفورم مي متاح للتجربة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد و iOS لتحميله انتقل الى هنا و هنا على التوالي، وبعد ذلك عليك الاشتراك من داخل التطبيق، وستتعرّف من هناك على قيمة الاشتراك.