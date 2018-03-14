شاهد بالصور | مراكز الاستراحة العائمة فوق الماء في كوبنهاجن

في كوبنهاجن، بدأت السلطات الدنماركية ببناء استراحات عائمة فوق المياه من أجل السماح للمواطنين التنزه بالقوارب والتوجه إلى هذه الاستراحات العائمة لقضاء بعض الوقت في هذا الجو الهادئ وسط مياه البحر.

ورصد موقع “Inhabitat” الأمريكي المهتم بالتصميمات أن هذه الاستراات عبارة عن جزيرة صغيرة عائمة في مرفأ كوبنهاجن، والذي تستهدف إعادة الحياة مجددا إلى المرافئ في المدينة.

ولفتت الصحيفة إلى المعماري الاسترالي مارشال بلشير بالاشتراك مع شركة التصميم الدنماركية فوكستروت أنشأ جزيرة تجريبية طائفة بواسطة زجاجات البلاستيك المعاد تدويرها ضمن مشروع كبير يهدف إلى إنشاء أماكن عائمة كثيرة في المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الجزيرة تأتي ضمن مشروع يطلق عليه “جزر كوبنهاجن، وهي عبارة عن جزر منفصلة تبلغ مساحة كل منها 215 قدم تتخلها شجرة زيزفوون.