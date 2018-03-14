الإمارات تؤكد أهمية تمكين النساء وتحقيق المساواة أمام لجنة وضع المرأة في نيويورك

أكدت سعادة سناء سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع أن دولة الإمارات تؤمن بدور المرأة الرئيسي في عملية التنمية الوطنية واتخذت عددا من التدابير لضمان حماية حقوق المرأة ودعم دورها وتمثل أهمها في تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية..مشيرة الى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 توفر إطار عمل للجهات الحكومية لدعم نهوض المرأة ودمجها في جميع مجالات التنمية المستدامة.

جاء ذلك في بيان دولة الإمارات – حول موضوع التحديات والفرص في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات – الذي ألقته سعادة سناء سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع بيان دولة الإمارات خلال فعاليات الدورة الـ 62 للجنة وضع المرأة في نيويورك التي شهدت حوارا تفاعليا رفيع المستوى بين وزراء أكثر من 50 دولة بشأن “بناء التحالفات لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المناطق الريفية”.

وكان الحوار التفاعلي فرصة غنية من أجل تواصل الوزراء المشاركين لمناقشة التحديات والفرص والممارسات الجيدة والدروس المستفادة فيما يتعلق بتجارب دولهم في عقد التحالفات مع الجهات المعنية الأخرى ورسخ أيضا دور المنظمات غير الحكومية للمساهمة في أعمال اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقالت سعادة وكيلة وزارة تنمية المجتمع أن وفد الدولة يتطلع إلى مناقشة التحديات وتبادل الممارسات والسياسات في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات بشكل عام والنساء والفتيات الريفيات بشكل خاص بهدف التوصل إلى حلول عادلة وواقعية ملموسة وبما يتوافق مع التزامات الدول في تنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوهت سعادتها بدور دولة الإمارات في دعم الموضوع ذي الأولوية .. وقالت أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز دور المؤسسات المعنية حيث يقوم الاتحاد النسائي العام بقيادة “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بدور قيادي في وضع استراتيجيات تمكين المرأة بينما يعمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تعزيز جهود تحقيق التوازن بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة.

وأضافت أن وزارة تنمية المجتمع تعمل على وضع السياسات الداعمة والخدمات المبتكرة لتحقيق التنمية الاجتماعية للمرأة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة كما تقوم مؤسسات النفع العام المدعومة من قبل حكومة دولة الإمارات بدورها التوعوي والتثقيفي في مجال الحماية والرعاية.

وأكدت سعادتها سعي دولة الإمارات على زيادة عدد النساء في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار حيث تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الحكومة 29 بالمائة من بينهم أصغر وزيرة دولة في العالم تقود ملف الشباب كما تشكل النساء الإماراتيات 20 بالمائة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالإضافة الى رئيس المجلس.

ولفتت سعادتها إلى أن المرأة في دولة الامارات تشغل 30 بالمائة من مراكز صنع القرار من إجمالي وظائف القطاع الحكومي واعتمدت الدولة كذلك قانونا يلزم جميع المؤسسات الحكومية بتمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات.

وأفادت سعادتها أن دولة الإمارات سعت إلى توفير البيئة الداعمة والآمنة للمرأة في مجال العمل بما في ذلك تعديل إجازة الوضع والأمومة وتقديم التسهيلات التي من شأنها ضمان مشاركة المرأة في دعم الاقتصاد حيث بلغ عدد سيدات الأعمال حتى عام 2017 أكثر من 23 ألف سيدة ويدرن مشاريع قيمتها حوالي 50 مليار درهم.

وذكرت سعادتها أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة استطاعت أن تغلق الفجوة بين الجنسين في التحصيل العلمي للفتيات في مراحل التعليم الأساسي والجامعي لتبلغ نسبتهن اليوم أكثر من 70 بالمائة من خريجي الجامعات التي نسعى إلى إعدادهن للعمل في مختلف القطاعات غير التقليدية كالعلوم والتكنولوجيا والأمن والسلام والفضاء.

وأكدت في ختام الكلمة أن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة دعمها للجنة وضع المرأة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عالميا.