وزير الخارجية الفرنسي يزور فلسطين نهاية مارس الجاري

يزور وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، نهاية مارس/آذار الجاري، الأراضي الفلسطينية، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال سفير فلسطين لدى باريس، سلمان الهرفي، للأناضول عبر الهاتف، إن زيارة الوزير الفرنسي تأتي في ظل تبني عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي للمبادرة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي، فبراير/شباط الماضي، حول عملية السلام مع إسرائيل.

وأضاف أن “الزيارة تأتي أيضا في ظل إجماع أوروبي على تبني مبادرة عباس”.

وذكر أن “الزيارة مهمة وسيكون لها ما بعدها”، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب أهمية الزيارة والقضايا التي ستناقش خلالها.

وفبراير الماضي، قدم الرئيس الفلسطيني في خطاب ألقاه أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، مبادرة تتعلق باستئناف عملية السلام مع إسرائيل، تضمنت إيجاد رعاية دولية للمفاوضات، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بها دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وجاءت مبادرة عباس، آنذاك، في ظل رفضه للوساطة الأمريكية المنفردة لعملية السلام مع إسرائيل، بسبب اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نهاية 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل.

يذكر أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توقفت منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين، وتنكرها للإفراج عن معتقلين فلسطينيين.