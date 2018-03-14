المستشارة الألمانية تطالب بوحدة الصف الأوروبي إزاء السياسة الجمركية الأمريكية

طالبت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اليوم الاربعاء الاوروبيين بتوحيد صفوفهم ازاء السياسة التجارية الامريكية الجديدة واعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الحديد والصلب والالمنيوم.

وقالت ميركل في كلمة القتها في البرلمان الالماني (بوندستاغ) ان حكومة بلادها تعول على مواصلة المفاوضات مع الامريكيين في هذا الشأن “ولكن على الاوروبيين الا يكونوا خائفين من اتخاذ اجراءات مضادة يتم بموجبها فرض رسوم جمركية على وارداتهم من الولايات المتحدة”.

واكدت ميركل ان المانيا كانت تؤيد دائما ممارسة انشطة تجارية تستند الى معايير العدالة مطالبة باجراء المفاوضات مع الامريكيين بشأن العلاقات التجارية الاوروبية الامريكية على اساس معايير منظمة التجارة العالمية.

والمحت ميركل التي تم تعيينها اليوم رسميا رئيسة لحكومة المانيا للمرة الرابعة على التوالي الى احتمال تنشيط العلاقات التجارية مع دول اهمها الصين وكوريا قائلة ان “اوروبا ستعمل على تفعيل مناطق تجارية جديدة وستوضح للطرف الامريكي ان السياسة الحمائية الامريكية ليست الرد الصحيح على التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر مرسوما مساء الخميس الماضي فرض بمقتضاه جمارك بنسبة 25 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من الصلب و10 بالمئة على وارداتها من الألومنيوم معتبرا أن هذه الخطوة ستدعم الصناعة الأمريكية بعدما واجهت الولايات المتحدة “ممارسات تجارية جائرة”.