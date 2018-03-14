روسيا تصف الإجراءات البريطانية ضدها بانها “أستفزاز غير مسبوق”

قالت روسيا الاتحادية اليوم انها ستتخذ اجراءات جوابية ضد بريطانيا ردا على الاجراءات التي اتخذتها لندن بطرد 23 دبلوماسيا روسيا من اراضيها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان “بيان رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي امام البرلمان البريطاني حول معاقبة روسيا بذرائع واهية استفزاز فظ غير مسبوق من شانه ان يدمر اسس الحوار بين البلدين”.

واضافت ان “روسيا ترفض بشكل مطلق وتعتبر من غير اللائق حقيقة ان الحكومة البريطانية لجأت الى تصعيد جدي في العلاقات الثنائية عبر اعلانها عن اجراءات عدائية تتضمن ابعاد 23 دبلوماسيا روسيا بهدف تحقيق اهداف سياسية مغرضة”.

واشارت الى ان الحكومة البريطانية اختارت “نهج المجابهة” مع روسيا بدلا من استكمال التحقيق في حادث تسميم سيرغي سكريبال وابنته واللجوء الى الاطر الدولية بما في ذلك آليات منظمة تحريم الاسلحة الكيماوية.

واتهم البيان السلطات البريطانية بمحاولة تنظيم حملة واسعة النطاق معادية لروسيا قائلة ان الاجراءات الروسية المضادة “لن يطول انتظارها”