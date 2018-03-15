اليوم.. معرض دبي الدولي للخيل

تقام الدورة الـ 14 من معرض دبي الدولي للخيل، في مركز دبي التجاري العالمي، وقد عزز هذا المعرض المثير مكانته كأرقى معرض للفروسية في منطقة الشرق الأوسط.

يُعدّ المعرض الموقع المثالي لتجمّع الملاك، والمربين، والاسطبلات، والأندية، والبيطريين، والفرسان المحترفين والهواة، إذ يتم عرض أكبر مجموعة من معدات، وخدمات، ومنتجات الفروسية، والتجارب التفاعلية مع الخيل في المنطقة.

أقيم مزاد الخيل في عام 2017 في جلسة استمرت يومًا كاملًا، حيث أتت الخيول العربية الأصيلة من المرابط المحلية لمشاهدتها، والمزايدة عليها. تنظم المزاد شركة الإمارات لمزادات الخيول، وقد عرض بالمزاد أكثر من 120 جواد عربي أصيل أمام العامة، وحقق مبيعات مذهلة بلغت قيمتها نحو 8 مليون درهم.

تُقام دورة المعرض لعام 2018 على هامش بطولة دبي الدولية للجواد العربي، والتي تعد مسابقة عالمية لجمال الخيول العربية الأصيلة، حيث تكافئ أجمل جواد بالكأس الذي يسعى خلفه الكثيرون، بينما يحصل مالكه على 4 ملايين دولار كجائزة مالية.