مساعد جوجل الصوتي يدعم آيباد

تم تحديث مساعد جوجل الصوتي لتطبيق iOS وهو الآن يدعم أجهزة آيباد، والتحديث يقدم واجهة مستخدم مماثلة للواجهة التي تظهر عند تحميل مساعد جوجل الصوتي على آيفون؛ لكن تم تصميمها لتُغطي شاشات مقاس 7.9 بوصة و12.9 بوصة في نماذج آيباد المختلفة. وتسمح آبل بتشغيل مساعد صوتي من طرف ثالث مثل مساعد جوجل الصوتي أو أليكسا أو كورتونا فقط عندما يكون التطبيق مفتوح. وتأتي أجهزة آيباد مزودة مساعد آبل الصوتي “سيري” بشكل افتراضي؛ لكن وفقًا لاستطلاعات فقد وُجد أن مساعد جوجل الصوتي ومساعد أمازون “أليكسا” متفوقين على مساعد آبل الصوتي “سيري”.

ومن خلال استخدام مساعد جوجل الصوتي يمكن للمستخدمين الحصول على معلومات عن الطقس، الأخبار، النتائج الرياضية، أسعار الأسهم، تعيين التذكيرات، إضافة مواعيد للتقويم والحصول على إجابات لأسئلتهم.