«المحترفين» تناقش تقديم انطلاقة الدوري إلى الأسبوع الأخير من أغسطس

تعقد لجنة دوري المحترفين، مساء اليوم، ورشة عمل مناقشة روزنامة الموسم الجديد، بحضور مدربي الأندية المحترفة والمسؤولين الإداريين بها، وذلك لعرض الخطوط العريضة لآلية عمل الروزنامة، والمقترحات الخاصة بها وفق آراء الأندية ومسؤوليها الفنيين.

وعلمت «الاتحاد» بأن أحد المقترحات التي ستطرح على الأندية للاستماع لآرائها، يتعلق ببداية الدوري في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل، عقب مباراة السوبر، بإقامة جولة من دوري الخليج العربي، قبل إيقاف الدوري ليخوض «الأبيض» في بداية سبتمبر المقبل مباريات دولية في أيام «الفيفا».

وتشهد روزنامة الموسم المقبل 4 تحديات كبرى، قد تؤدي إلى ضغط المباريات في فترات عدة للموسم الجديد، وأبرز تلك التحديات تكمن في استضافة الدولة بطولتين كبيرتين خلال الموسم المقبل، وهما مونديال الأندية في ديسمبر 2018، وتليه بطولة كأس آسيا 2019 في يناير، والتي تفرض إيقاف النشاط الكروي خلال مدة استضافة البطولة، فضلاً عن إيقاف الدوري قبل انطلاق البطولة بمدة لا تقل عن 20 يوماً، لدخول منتخبنا التجمع الأخير قبل انطلاق المنافسات.

ثالث التحديات يتمثل في عودة أندية الدوري إلى 14 فريقاً، ما يتطلب زيادة عدد مباريات البطولة، مقارنة بالموسم الحالي التي يلعب بالدوري 12 فريقاً فقط، ورابع التحديات في المشاركات الخارجية للأندية، وكيفية الموازنة بينها وبين ضغط الروزنامة في الدور الثاني لتعويض الإيقافات الكثيرة التي تشهدها الروزنامة.

ووفق تلك المعطيات، ينتظر أن يتم إقامة أغلب جولات الدوري على يومين، كما لن يتم التمسك بإقامة المباريات في نهاية الأسبوع، حيث قد تشهد بعض الجولات، مباريات في منتصف الأسبوع لظروف المشاركات الخارجية وتوقفات المنتخب، وسيكون على الأندية أن تضحي بعض الشيء، وأن تقلل من توقعاتها للموسم الجديد، خصوصاً في فترات الراحة قبل المشاركات الخارجية، فضلاً عن إمكانية ضغط المباريات المحلية لتقام جولة كل 4 إلى 5 أيام على الأكثر.

على الجانب الآخر، يتعامل الإيطالي زاكيروني، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع متطلبات إعداد «الأبيض» لكأس آسيا، بمستوى عالٍ من الاحترافية، حيث يرفض التمسك بالتجمعات الطويلة، التي يرى الجهاز الفني أنها لن تفيد المنتخب، في ظل ضرورة أن تستمر المسابقة، لكونها المحك الوحيد لتطوير مستوى اللاعبين، نظراً لعدم وجود لاعبين محترفين في دوريات خارجية.

وكان زاكيروني المدير الفني للمنتخب قد طلب مدة تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً لكل تجمع للمنتخب في أيام «الفيفا»، وتحديداً خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين، وسيكون تجمع نوفمبر هو الأكثر في عدد الأيام المطلوبة من الجهاز الفني، بواقع 14 يوماً يتخللها خوض مباراتين دوليتين.

كما وزع الجهاز الفني المباريات المطلوبة للمنتخب، ما بين مواجهة منتخبات غير آسيوية وأخرى آسيوية، على أن يكون التركيز على المباريات الودية الدولية في نوفمبر وديسمبر المقبلين، ويخوض المنتخب من 3 إلى 4 مباريات دولية ودية، مع منتخبات متدرجة المستوى خلال معسكر ديسمبر، الذي يسبق البطولة.