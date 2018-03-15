أصابع الإتهام تشير الى مجموعة من الطلبة
تحقيقات موسعة لـ «التربية» في حريق مدرسة حكومية بالشارقة
تحقق وزارة التربية والتعليم في واقعة حريق، بإحدى المدارس الثانوية النموذجية في الشارقة، حيث تعرضت للحريق أول أمس الثلاثاء، ويعد الثاني من نوعه في المدرسة ذاتها خلال أسبوع، إذ سبقه حريق مماثل بمسرح المدرسة، يوم الأحد الماضي، وأصابع الاتهام تشير إلى مجموعة من طلبة المدرسة، إذ يتردد أن وراء واقعتي الحريق 6 طلاب أشعلوا النيران في أحد مرافق المدرسة، فيما سارعت إدارة المدرسة وعدد من المعلمين في محاولة لإخماد الحريق، قبل وصول سيارات الدفاع المدني، التي سيطرت بدورها عليه ومنعت انتشاره.
في وقت علمت «الخليج» أن فريق الشؤون القانونية بالوزارة، يجري تحقيقات موسعة لمعرفة الأسباب، وتحديد الجاني، واتخاذ إجراءات مشددة وفورية بحق المتسبب في الواقعتين، وباشر أعمال التحقيق مع الطلاب وإدارة المدرسة والمعلمين لمعرفة الطلاب المتسببين في إحداث الحريق.
وأشارت أصابع الاتهام وفق التحقيقات الأولية، نحو 6 طلاب يدرسون في المدرسة، وحرص مسؤولو قطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية على الاطمئنان إلى أعضاء الإدارة المدرسية والمعلمين، الذين تم نقلهم للمستشفى، لتلقي الإسعافات اللازمة، بسبب إصابتهم بالاختناق أثناء مساعدتهم على إطفاء الحريق، وخرجوا جميعاً ولم يصب أحد بأذى.