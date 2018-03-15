الشارقة تودّع مفتشي المواقف قريباً

تعتزم بلدية الشارقة تدشين أسطول جديد من سيارات المسح الذكي تكشف مخالفات المواقف وتعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وستوظف المركبات في الأشهر الثلاثة المقبلة وذلك ضمن مبادرات واستراتيجية إدارة المواقف في البلدية الرامية إلى تطبيق أعلى معايير الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأوضح لـ «الرؤية» مدير إدارة المواقف العامة في البلدية أحمد أبو غازيين أن مشروع السيارة الرقمية جرب بنجاح، وتعمل حالياً في الإمارة مركبة واحدة فقط مجهزة بالإمكانات التقنية والكاميرات القادرة على رصد تجاوزات المواقف، لذا سيعزز العمل بأسطول جديد من السيارات المجهزة بالتقنيات الرقمية التي ترتبط بأنظمة متطورة جداً تحاكي منظومة الابتكار التي تشهدها الإمارات في جميع قطاعاتها.

وأشار إلى أن السيارة قادرة على مسح 1500 مركبة في الساعة الواحدة ما يوفر الكثير من الجهد والوقت وتسهل عملية فريق المفتشين، إذ تستطيع عبر الكاميرات قراءة لوحات المركبات المستخدمة للمواقف العامة عبر تقنية خاصة ترصد التجاوزات الموجودة وتقدم البيانات والإحصائيات عن نسبة إشغال المواقف وأوقاتها ونسب استخدام وسائل الدفع المختلفة.

وأضاف أبو غازيين، أن المركبة الذكية تستطيع تحويل البيانات والمعلومات المرصودة عبر المسح إلى غرفة التحكم التي يقف على عملها كادر من الموظفين، مبيناً أن الهدف من إطلاق السيارات هو التأكد من أن المواقف مشغولة بطريقة قانونية وصحيحة.