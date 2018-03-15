بالاك يهاجم التحكيم: نفس القصة القديمة

هاجم نجم تشيلسي السابق مايكل بالاك حكم مباراة برشلونة ضد البلوز في كامب نو في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، وفقاً لموقع سبورت 360.

وكتب النجم الألماني في تغريدة على حسابه في “تويتر”:”نفس القصة القديمة”، في إشارة إلى الظلم التحكيمي المزعوم الذي تعرض له مع تشيلسي ضد النادي الكتالوني في عام 2009 على ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل الإيجابي (1/1).

ويأتي انتقاد بلاك للحكم بعد رفض الحكم احتساب ضربة جزاء لصالحهم بعد سقوط ماركوس ألونسو داخل منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 48 من عمر الشوط الأول.

ويرى الخبير التحكيمي لصحيفة “ماركا” الإسبانية أندوخار أوليفرا أن حكم مباراة تشيلسي ضد برشلونة اتخذ القرار الصحيح بعد احتساب ضربة جزاء للبلوز بعد سقوط ماركوس ألونسو داخل منطقة جزاء النادي الكتالوني.

واحتج لاعبو تشيلسي بقوة بعد رفض الحكم احتساب ضربة جزاء لصالحهم بعد سقوط ماركوس ألونسو داخل منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 48 من عمر الشوط الأول.

وقال أندوخار أوليفرا:” قرار الحكم كان صحيحا بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح تشيلسي. ماركوس ألونسو سقط بعد أن شعر بلمس بسيطة من بيكيه محاولا تمويه الحكم. وجيرو استحق البطاقة الصفراء للاحتجاج..”