بالصور.. مغامرات السفر في زوايا العالم

الزوجان شانيل كارتل وستيفو ديرنبرغر، يهويان التصوير، فغادرا حياة المجتمع العادية واتجها بحثا عن الأماكن الأكثر تميزا بعيدا عن المنزل؛ والعثور على المناظر الطبيعية والمغامرات التي تبدو حقيقة فقط في أرض الأحلام، على أمل التقاط صورا أفضل، ستكون مصدر إلهام وجمع ذكريات في الحياة وليس الأشياء.

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