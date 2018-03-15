بالصور.. مغامرات السفر في زوايا العالم

صورة للبطارقة في جنوب أفريقيا لمشروع تصوير “بعيدا عن البيت”
الزوجان شانيل كارتل وستيفو ديرنبرغر، يهويان التصوير، فغادرا حياة المجتمع العادية واتجها بحثا عن الأماكن الأكثر تميزا بعيدا عن المنزل؛ والعثور على المناظر الطبيعية والمغامرات التي تبدو حقيقة فقط في أرض الأحلام، على أمل التقاط صورا أفضل، ستكون مصدر إلهام وجمع ذكريات في الحياة وليس الأشياء.
صورة لمنطقة إيطاليا لمشروع تصوير “بعيدا عن البيت”
صورة لشجرة متجمدة في ألمانيا لمشروع تصوير “بعيدا عن البيت”
صورة في الهند لمشروع تصوير “بعيدا عن البيت”
صورة في أحد الشوراع في الدنمارك لمشروع تصوير “بعيدا عن البيت”
صورة الطبيعة في بيرو لمشروع تصوير “بعيدا عن البيت”
صورة للسماء في جنوب أفريقيا لمشروع تصوير “بعيدا عن البيت”