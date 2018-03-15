الإسعاف الجوي بشرطة رأس الخيمة ينقذ آسيوياً لدغته أفعى في أعلى الجبال

تمكن فريق الإسعاف والإنقاذ التابع لجناح الجو بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من إنقاذ وإسعاف آسيوياً في العقد الثالث من عمره لدغته أفعى مساء أمس في إحدى جبال الإمارة .

تفصيلاً ، يشير العقيد طيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة (5:00) مساء أمس ، يفيد بتعرض أحد الأشخاص وهو من الجنسية الآسيوية إلى إصابة بسبب لدغة أفعى ، وعلى الفور تحركت إحدى طائرات القسم إلى مكان البلاغ ، وقامت بالبحث والوصول إلى الموقع وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وإيصاله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وناشد اليماحي أفراد المجتمع بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ارتياد المواقع الجبلية والبرية ، مؤكداً جاهزية القسم وأفراده لتلقي كافة البلاغات على مدار الساعة وبذل كافة الجهود لعملية الانقاذ والاسعاف التي تسهم في انقاذ حياة الجميع .