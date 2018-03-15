بالتعاون مع السلطات الأوغندية
طيران الإمارات تحقق بحادثة سقوط إحدى المضيفات من باب مخرج الطوارئ

بواسطة / بتاريخ 2018-03-15 في 1:21 م /
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أعلنت طيران الإمارات في بيان صادر عن الشركة اليوم، استمرار التحقيقات بالتعاون مع السلطات الأوغندية بشأن الحادث الذي تعرضت له احدى مضيفات الشركة بسقوطها من باب مخرج الطوارئ للطائرة في مطار عنتيبي قبل إقلاع الرحلة والتي كانت متوجهة من مطار عنتيبي إلى مطار دبي الدولي يوم أمس.

وأكدت طيران الإمارات نقل المضيفة مباشرة لأقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية وتقديم كل الدعم الممكن لها.

كما تجدد التزامها بأقصى معايير الأمن والسلامة في كافة خدماتها وعلى جميع رحلاتها وتدعو وسائل الإعلام لانتظار نتائج التحقيق النهائية التي ستعلن عنها فور انتهائها.

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