متحف “اللوفر أبوظبي” يفتتح رسمياً اليوم “شرفة الفن” المطلة على معالم العاصمة

أعلن متحف “اللوفر أبوظبي” في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات اليوم افتتاحه شرفة الفن الواقعة على سطح مقهى المتحف والمطلة على معالم العاصمة أبوظبي، والتي ستشكّل الملتقى العصري الجديد في المدينة. تتبنى شرفة الفن مفهوم التصميم العصري مع فسحة خارجية أنيقة تتيح لضيوفها الجلوس والاسترخاء قبل الذهاب إلى قاعات العرض أو بعده. هذا وتتسع الشرفة لنحو 200 ضيف، وتتميّز بإطلالات رائعة ومباشرة على معالم العاصمة أبوظبي.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف “اللوفر أبوظبي”: “يسرنا افتتاح شرفة الفن التي من المؤكد أنها ستشكل إضافة تثري التجربة الفنية لزوار المتحف، كما أنها ستوفر فرصة لضيوفنا للتعارف والالتقاء فضلاً عن الاستمتاع بالإطلالة الجميلة على معالم العاصمة. إلى جانب ذلك، ستعزز شرفة الفن من دورنا في إنشاء المزيد من مراكز الجذب التي تأتي بالمقيمين والسائحين على حد سواء إلى أبوظبي”.

وسيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بأطباق المقبلات التي تتضمن مأكولات محلية وعالمية شاملة الخيارات النباتية والمأكولات الخالية من الغلوتين، كما سيستمتع ضيوف شرفة الفن، بالأجواء الرائعة مع الموسيقى الخلابة التي تمنحهم فرصة الاختلاط والتعارف وتكوين صداقات جديدة، وتفتتح شرفة الفن ابوابها أيام السبت، الأحد، الثلاثاء، الأربعاء من الساعة 12 ظهراً وحتى الـ 11 مساءً، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 12 ظهراً وحتى الـ 12 مساءً