لافروف: موسكو ستطرد قريبا دبلوماسيين بريطانيين

وقال لافروف ردا على سؤال إن كانت موسكو مستعدة لطرد دبلوماسيين بريطانيين في سياق إجراءات الرد: “من دون شك”، موضحا أن ذلك سيحدث “قريبا”.

وأضاف، أن تصرفات لندن في قضية سكريبال، سببها على وجه الخصوص، عدم قدرة السلطات البريطانية على تنفيذ وعودها بشأن بريكست. قائلاً: “يبدو لي واضحاً، أن هذه القصة تعكس قبل كل شيء، عدم وجود مخرج أمام الحكومة البريطانية الحالية، خصوصا عندما لا يستطيعون تنفيذ تلك الوعود التي قدموها لشعبهم والمرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت، خلال مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق اليوم الخميس، أن الجانب الروسي يعمل على الرد على إجراءات بريطانيا، المتخذة بشأن قضية سكريبال.

من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الروسي، عن استعداد موسكو للعمل مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو.

وقال لافروف، لوكالة “سبوتنيك”، تعليقاً على تعيين بومبيو وزير للخارجية الأمريكية: “إنه حقهم السيادي. نحن مستعدون للعمل مع الجميع”.