نيوزيلندا تحقق في محاولة تسميم عميل روسي بإحدى مدنها

أعلنت الشرطة النيوزيلندية اليوم الخميس انها فتحت تحقيقا في ادعاءات أطلقها العميل الروسي المزدوج السابق بوريس كاربيتشكوف حول محاولة تسميمه في مدينة اوكلاند شمال البلاد عام 2006.

وقالت الشرطة في تصريح صحفي لها ان “عملية التحقيق ستطول في ادعاءات كاربيتشكوف والذي قام بأدوار في أجهزة الاستخبارات الروسية والليتوانية قبل أن يفر إلى بريطانيا في أواخر التسعينيات”.

وأضافت “بالنظر إلى الطبيعة التاريخية لهذه المسألة فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت لإكمال هذا التحقيق” مبينة انها تبحث حاليا في الملفات لتقييم المعلومات التي تحتفظ بها حول العميل المزدوج كاربيتشكوف.

واكدت الشرطة أن كاربيتشكوف كان موجودا في نيوزيلندا خلال الفترة ما بين يونيو 2006 وأكتوبر 2007.

وكان العميل الروسي المزدوج كاربيتشكوف قال في لقاء تلفزيوني إنه كان يحاول التواري عن الأنظار في نيوزيلندا بعدما فر إلى بريطانيا إثر خلاف مع رؤسائه في روسيا.

وأوضح كاربيتشكوف أنه “لاحظ أن أحدا ما يلاحقه في شارع (كوين) بمدينة أوكلاند عندما اقترب منه احد المتشردين” مضيفا أنه “بعد ذلك شعر بنوع من الغبار يرش على وجهه بينما كان المتشرد يبتعد عنه”.

وذكر أنه “شعر على الفور بألم في رأسه وكان يعاني طفحا جلديا” مضيفا أنه واجه بعد ذلك مشاكل صحية وخسر 30 كيلوغراما من وزنه بعد شهرين من وقوع الحادثة.

وأكد أنه حذر قبل الهجوم على العميل الروسي سيرجي سكريبال من أن اسميهما مدرجان على لائحة سوداء تريد الأجهزة السرية الروسية تصفيتهما.

يذكر أن العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال وابنته تعرضا مطلع الشهر الجاري لمحاولة تسميم في شوارع بريطانيا الامر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو.