بلدية أبوظبي تفتتح حضانة لأطفال الموظفين والموظفات

تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبناء على إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة انطلاق (يوم الطفل الإماراتي) افتتح سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي وبحضور عدد من المديرين التنفيذيين والموظفين (حضانة الأطفال) في المبنى الرئيس للبلدية في شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي.

وعقب افتتاح الحضانة أكد سعادة المدير العام للبلدية أن رعاية الطفولة مسؤولية اجتماعية تقع على عاتقنا كأفراد ومؤسسات، وذلك تأسياً بالسيرة الطيبة والقيم الإنسانية والاجتماعية التي زرعها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه من خلال حرصه على رعاية المجتمع وتوفير كل أسباب الرفاهية والعناية والنماء، وكذلك الأمر استمرارا للنهج الحكيم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) والذي تكلل في إصدار قانون (وديمة) الخاص بحماية الطفولة ورعايتها وتنميتها وحفظ حقوقها على أكمل وجه، ونتشرف في بلدية مدينة أبوظبي أننا جزء مؤثر في تنفيذ هذه الاستراتيجية الاجتماعية والإنسانية الحكيمة.

وتابع سعادته: إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نفخر بالقيم الإنسانية والرعاية الاجتماعية الفائقة التي تحظى بها الأسرة في مجتمع الإمارات من قبل قيادتنا الرشيدة، وخصوصا الأطفال وذلك بفضل الرعاية الكبيرة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات حفظها الله) من خلال رفعها لواء بناء الأسرة ورعاية الطفولة، وتوفير البيئة التي تمنحه نموا طبيعيا وصحيا سواء على صعيد الصحة النفسية أو الجسدية، وتأتي حضانة بلدية مدينة أبوظبي لتؤكد على تبني هذه القيم وإيجاد كل متطلبات الراحة للأمهات العاملات في البلدية، كما يسعدنا أن نكون من ضمن المؤسسات التي استجابت ولبت دعوة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لتنفيذ نشاط أو إنجاز بشأن رعاية الطفولة والالتزام بحقوق الطفل والاهتمام به احتفاء بهذه المناسبة.

وأضاف سعادته: إن افتتاح الحضانة بالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي يعبر عن التزام البلدية بمسؤوليتها تجاه موظفيها وموظفاتها واحترامها حقوق الطفل وأحقيته بتوفير بيئة مثالية حاضنة له، وفي الوقت ذاته توفير كل أسباب النجاح للسيدات الموظفات من خلال الاطمئنان على أطفالهن في حضانة البلدية وبالقرب منهن، حيث يساهم وجود حضانة في مقر العمل في تعزيز الراحة النفسية والطمأنينة لدى الأمهات على أطفالهن، ويتيح لهن الاستجابة السريعة لاحتياجات أطفالهن، ونحن في بلدية مدينة أبوظبي نولي عناية كبيرة بالموظفين كما نولي عناية ورعاية واهتماما بالمتعاملين، وهذا الأمر يشكل جزءا لا يتجزأ من استراتيجية البلدية ورسالتها وأهدافها.

الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تضم ضمن كوادرها الوظيفية 746 سيدة، ويبلغ عدد السيدات المتزوجات منهن 463 سيدة، الأمر الذي يجعل افتتاح الحضانة ضرورة تمليها التزامات البلدية تجاه موظفاتها وتأمين أفضل بيئات العمل المطلوبة والمحفزة على تميزهن وعطائهن.