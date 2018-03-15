محمد بن زايد يستقبل رئيس تركمانستان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الرئاسة فخامة قربان قولي بيردي محمدوف رئيس دولة تركمانستان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية ترحيبا بزيارته وعزفت الموسيقى السلام الوطني لدولة تركمانستان .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها صافح فخامة قربان قولي بيردي محمدوف مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة .. في حين صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيس دولة تركمانستان.

وكان في الاستقبال .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويرافق الرئيس التركماني وفد رفيع يضم معالي ميريدوف رشيد أوفيز غلديفيتش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي أوراز غلدييف إيسين مراد نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي السيدة عبدييفا باخار غول قربان مرادوفنا نائبة رئيس مجلس الوزراء ومعالي بابايف مقصد ماميد ساباروفيتش نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي يايليم بردييف وزير الدفاع ومعالي بجنتش غوندوغدييف وزير خدمات الحدود وقوات الحرس ومعالي كاكايف ياغشي غلدي إلياسوفيتش مستشار رئيس تركمانستان لشؤون النفط والغاز ومعالي دورديليف شاه محمد عمدة مدينة عشق آباد ومعالي بازاروف باطر آغا نزاروفيتش وزير المالية والاقتصاد ومعالي أوراز مرادوف دوران رحيم برديفيتش وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية ومعالي غيلدي نيازوف ماميد مراد وزير التعليم ومعالي شاه مرادوف عطا غيلدي عاشروفيتش وزير الثقافة ومعالي أرتشاييف مراد قربان دورديفيتش وزير الغاز ومعالي أوفيزوف بيرام غلدي أوراز غلديفيتش وزير الاتصالات ومعالي أوفيزوف عالم آنا أورازوفيتش وزير النقل البري ومعالي صابوروف دوران ريمبايفيتش وزير الطيران ومعالي غوردوف أمان مراد طاغان دورديفيتش وزير النقل البحري والنهري ومعالي آنا نيبيسوف ميرغين نيبيس نور نيبيسوفيتش وزير شؤون الفروسية ومعالي جباروف رحيم بردي حباروفيتش رئيس مجلس إدارة البنك للعلاقات الاقتصادية الخارجية وسعادة دادايف ألكسندر ساخادوفيتش رئيس اتحاد الصناع ورواد الأعمال وعدد من المسؤولين.