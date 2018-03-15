دبي | تقديم خدمات عمال الخدمة المساعدة بـ “تسهيل” مطلع أبريل المقبل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء في استقبال طلبات استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة في مراكز الخدمة “تسهيل” القائمة في إمارة دبي، اعتبارًا من يوم “الأحد” الموافق 1 ابريل المقبل.

وأكدت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة حرص الوزارة على تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات وتحقق السعادة للمتعاملين الراغبين في استقدام وتشغيل اية فئة من فئات تلك العمالة تنفيذا لاستراتيجيتها الرامية إلى تقديم خدمات ذات جودة وتميز، وبما يتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يدير المراكز بكوادر وطنية وتحت اشراف الوزارة.

وأوضحت ان مراكز ” تسهيل ” وعددها 18 مركزا في إمارة دبي ستقدم للمتعاملين 8 خدمات تشمل فتح ملف صاحب العمل وطباعة واصدار وتجديد تصريح وعقد عمل عامل خدمة مساعدة والالغاء.

ودعت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة المتعاملين إلى ضرورة احضار بطاقة الهوية وتسجيل البيانات المطلوبة بدقة في الطلب خصوصا ما يتعلق منها برقم الهاتف والبريد الالكتروني وذلك بما يساهم في سرعة انجاز المعاملات التي تتم معالجتها الكترونيا من قبل الوزارة.

ووفقا لآلية انجاز الخدمة، فإنه سيتم ابلاغ المتعامل بحالة معاملته من خلال رسالة نصية يتم ارسالها على رقم الهاتف الذي يثبت في الطلب اضافة الى ابلاغه بحالة طلبه عبر بريده الالكتروني الذي يتم من خلاله تزويد المتعامل بنسخة من اذن دخول العامل المراد استقدامه لاول مرة.

ومن المقرر أن يتم نقل خدمات عمال الخدمة المساعدة من مراكز ” تسهيل ” إلى مراكز الخدمة ” تدبير ” التي تعنى بتقديم جميع الخدمات المرتبطة بفئات الخدمة المساعدة عند افتتاحها على مراحل قريبا

يذكر أن فئات عمال الخدمة المساعدة تشمل 19 نوعا من المهن المساعدة وهي، مستخدم ،بحار ،حارس، راعي، سايس ، مضمر، صقار، عامل مدبرة منزل، طباخ ، مربية أطفال ، مزارع ، بستاني ،مدرب خاص ، ممرض خاص ، مدرس خاص، مندوب خاص ، مهندس زراعي خاص وسائق خاص.