بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية .. مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة للحوثيين

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية .. سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية و مخزن أسلحة وذخيرة تابعا لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديريات باجل و الجراحي والتحيتا بجبهة الساحل الغربي لليمن .

و قالت مصادر يمنية إن الغارات أسفرت عن تدمير تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابع لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية باجل.

و أضافت إن مقاتلات التحالف العربي دمرت آليات عسكرية أثناء توجهها من مديرية زبيد إلى مديرية الجراحي كانت تسعى الميليشيات للزج بها إلى الجبهات غير أن القصف دمرها بالكامل في ضربات نوعية أربكت صفوف الميليشيات وسط فرار جماعي لعناصرها .

وأسفرت غارات مقاتلات التحالف العربي أيضا عن مصرع و إصابة العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير عشرات الآليات العسكرية تكبدت على إثرها تلك الميليشيات خسائر فادحة في العتاد و الأرواح.

و تواصل مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية و تدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي .