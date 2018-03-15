727 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 15 مليون في “السطوة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 727 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 146 مبايعة بقيمة 318 مليون درهم، منها 8 مبايعة للأراضى بقيمة 47 مليون درهم و 138 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 271 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم فى منطقة السطوه تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة المرر تليها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة الثنيه الخامسة.

و قد تصدرت منطقة الثنيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 1 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم وثالثة فى السطوه بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 41 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة الوصل و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها18 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 409 مليون درهم منها 19 رهونات أراضى بقيمة 288 مليون درهم و 58 رهونات فلل وشقق بقيمة 121 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 120 مليون درهم وأخرى فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 78 مليون درهم.