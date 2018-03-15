محمد بن سلمان : سنطور قنبلة نووية لو فعلتها إيران

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية فسوف نقوم بنفس الشيء.

جاء ذلك خلال حديث ولي العهد السعودي لتلفزيون “سي بي اس CBS” ضمن برنامج “60 دقيقة”، وذلك بمناسبة زيارته للولايات المتحدة الأميركية.

وشبه ولي العهد السعودي المرشد الأعلى الإيراني خامنئي بـ”هتلر”، وذلك خلال أول حديث يدلي به لتلفزيون أميركي، حيث نشر حساب برنامج “60 دقيقة” بعض المقتطفات منه، الخميس.

حديث المطول أجرته نورا دونيل، مراسلة برنامج “60 دقيقة” بقناة “سي بي اسCBS ” الأميركية، خلال زيارتها للرياض، حيث التقت ولي العهد الذي وصفه موقع “سي بي اس نيوزCBS News ” بأنه “أحد أقوى الزعماء في الشرق الأوسط”.

وتطرق الحديث للعلاقات السعودية الأميركية ولحرب اليمن، وكذلك التوترات مع إيران.

ومن المقرر أن يُذاع حديث ولي العهد السعودي يوم 18 مارس، قبل يومين من لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن.