الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 16/ 03 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 17 / 03 / 2018

صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف.

حركة الرياح

جنوبية غربية – جنوبية شرقية / 12 – 25 / 30 كم / ساعة بوجه عام.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئياً بوجه عام ومغبر احياناً، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة قد تكون ركامية على الجبال الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة في البداية، تنشط على الخليج العربي مع ليل السبت ويوم الأحد، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى يعض المناطق الداخلية والساحلية قد يتشكل الضباب / الضباب الخفيف مع صباح الأثنين شمالا والبحر متوسط الموج يضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان مع نهاية الفترة.