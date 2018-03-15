غوتيريش : الأونروا تعيش أزمة مالية غير مسبوقة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تعيش “أزمة غير مسبوقة”.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها “غوتيريش” اليوم في المؤتمر الدولي لدعم “الأونروا”، المنعقد في مقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

المسؤول الأممي أوضح أن “الوكالة باتت في أزمة غير مسبوقة.. قدر العجز في 2018 بنحو 446 مليون دولار، وهو ما قد تكون له نتائج كارثية على 1.7 مليون لاجئ يعيش حالة طوارئ”.

وزاد: “يجب أن ندرك أن الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة اليوم تختلف عن سابقتها، فالأمر اليوم هو أكثر خطورة بكثير”.

وتابع: “العام الجاري ومع انخفاض الدعم، فقدت الأونروا حوالي 446 مليون دولار من المنح التي كانت تحصل عليها سابقا”.

تعمل الوكالة الأممية في مناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية، وغزة، والأردن، وسوريا، ولبنان.

وافتتحت الخميس أعمال المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى جانب وزيري خارجية الأردن والسويد، باعتبار مصر الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للوكالة.

يأتي الاجتماع الذي يحضره مندوبون عن تسعين دولة، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على خلفية العجز المالي الكبير بموازنة الوكالة لعام 2018.

ويناقش المؤتمر الأزمة المالية الكبرى التي تعيشها “الأونروا” وتهدد عملياتها ووجودها، بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية نحو 300 مليون دولار من تمويلها.

وقلصت الولايات المتحدة الدعم الموجه للوكالة في أعقاب الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة إسرائيل.