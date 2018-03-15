بريطانيا : سنستهدف الأثرياء الروس الفاسدين المرتبطين بالرئيس بوتين

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن الشرطة البريطانية قد تستهدف الاثرياء الروس الفاسدين الذين جمعوا ثرواتهم بسبب صلتهم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر جونسون في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان “ما يرغب الناس في رؤيته هو بعض الاشخاص الاثرياء جدا المرتبطين مباشرة بالرئيس بوتين الذي يمكن ان يكون السبب وراء ثرواتهم الطائلة”.

واضاف “ربما تستطيع الهيئات القانونية والشرطة البريطانية ان تصدر اوامر ضدهم تتعلق بامتلاكهم ثروات لا تفسير لها من اجل تقديمهم للعدالة بسبب ما ارتكبوه من فساد فاحش”.

واكد ان وكالة الجرائم الوطنية ووحدة الجرائم الاقتصادية باشرتا تحقيقات حول بعض الاشخاص بيد انه رفض اعطاء مزيد من التفاصيل.

من جانب اخر اوضح جونسون ان السلطات البريطانية سترسل الى خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيماوية عينات من غاز الاعصاب الذي استخدم في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال بمدينة (سولزبيري) يوم الرابع من الشهر الجاري.

وقال إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجري في وقت لاحق اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن تطورات هذه القضية معربا عن تقدير بلاده لدعم الولايات المتحدة وشركائها الاوروبيين.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي اعلنت امس الاربعاء طرد 23 دبلوماسيا روسيا كما الغت زيارات رسمية بين البلدين من ضمنها زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

واتهمت ماي روسيا بالوقوف مباشرة وراء تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال وابنته يوليا باستخدام غاز اعصاب محظور طورته موسكو لاغراض عسكرية