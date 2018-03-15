مدرب العين: أوصيت ببقاء الشحات وعليه احترام نادي العين

كشف مدرب فريق العين، الكرواتي، زوران ماميتش عن أنه قدم توصيته الرسمية لإدارة النادي من أجل شراء بطاقة اللاعب المصري، حسين الشحات الذي تنتهى إعارته بنهاية الموسم الحالي من فريق المقاصة، لافتاً إلى أن على نادي العين أن يقوم بكل الممكن حتى وأن تجاوز بعض الحدود المالية من أجل الإبقاء على اللاعب، مطالباً في الوقت نفسه من الدولي المصري باحترام نادي العين الذي كان سبباً في تألقه وتقديمه بالصورة الحالية.

وقال زوران، في المؤتمر الصحافي، قبل لقاء الجزيرة في دوري الخليج العربي “سمعنا الكثير من الشائعات عن حسين الشحات والعروض التي وصلته وناديه الذي يرغب في بيع بطاقته بأعلى سعر، بالنسبة لي اعتقد أن على إدارة النادي اتخاذ القرار بالإبقاء عليه حتى وأن تجاوز الأمور بعض الحدود المالية الممكنة”.

وانتقل حسين الشحات لصفوف فريق العين في بداية الموسم الحالي قادماً من نادي مصر المقاصة في بعقد إعارة لنهاية الموسم الحالي.

وأضاف مدرب فريق العين: “لم يكن أحد في الأشهر الماضية يتحدث عن الشحات وحتى بعد وصوله لم يكن أحد يتوقع أن يظهر بهذا الموسم، الشحات ووجد الأرضية المناسبة التي جعلته يفجر إمكانياته الفنية الجيدة وحالياً كل شخص يعرف المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب، نادي العين عملياً اتاح الفرصة للاعب لأن يكون نجما وفي تقديري أن على حسين الشحات أن يحترم هذا الأمر”.

وتابع المدرب الكرواتي: “من ناحيتي أمل أن يبقى اللاعب في صفوف الفريق، بالتأكيد الأحوال تتغير بين ليلة وضحاها ولكن لا يوجد ضمان لدى اللاعب أنه سيتمكن من تقديم نفس المستويات في حال الانتقال لنادي أخر، أنا أعلم أن ناديه مصر المقاصة يرغب في الحصول على أعلى سعر نظير بيع بطاقة اللاعب ولكن على اللاعب لديه ما يقوله”.

وعاد الشحات لتدريبات “الزعيم” الجماعية اليوم الخميس استعداداً للمواجهة الصعبة التي تنتظرهم يوم السبت في مواجهة الجزيرة.

وغاب اللاعب الذي تم اختياره لقائمة المنتخب المصري في مباراة الفريق السابقة أمام الاستقلال الإيراني ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا بسبب إصابته في الحصة التدريبة الختامية.