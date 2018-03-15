نفى رئيس شركة الكرة في نادي الوحدة، أحمد الرميثي، ما تردد عن نية الشركة الاستغناء عن بعض اللاعبين الأجانب، مؤكداً أن ما تردد في الشارع الرياضي ليس له أساساً من الصحة.

ونشر نادي الوحدة تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أكد خلالها الرميثي أن “النادي يعمل وفقاً لمنهج محدد في التعاقدات، وأن ما يتردد في الشارع الرياضي عن إنهاء خدمات بعض اللاعبين الأجانب عار من الصحة”.

وأضاف: “النادي يعتز بجميع اللاعبين، وشركة الكرة على تواصل معهم، وأن جميع الأمور المتعلقة بهذا الأمر سيتم البت فيه عقب نهاية الموسم وفقاً لتقرير المدرب”.

وتردد في الشارع الرياضي ومواقع التواصل الاجتماعي أن نادي الوحدة في طريقه إلى الاستغناء عن الأرجنتيني سيباتسيان تيغالي والمجري جوجاك في نهاية الموسم.