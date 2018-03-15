شاهد بالصور | أكاديمية الببغاوات في وارسو

تشتهر أكاديمية الببغاوات في العاصمة البولندية، وارسو، بأنها تشكل فرصة للمواطنين بالتفاعل والتواصل المباشر مع الببغاوات مثل إطعامهم وتقديم الحلوى لهم والحديث معهم.

ورصدت وكالة “شينخوا” الصينية تفاعل زوار الأكاديمية مع الببغاوات في وارسو، موضحة أن أكاديمية الببغاوات هي مكان يسمح للزوار باستئناث والجلوس مع هذا الطائر الغريب وقضاء أوقات هادئة معه.

وبحسب موقع الأكاديمية فإنها تضم حوالي 100 ببغاء تمثل 10 أنواع مختلفة من الببغاوات، وهي مفتوحة للزوار الراغبين في قضاء أوقات مع هذا الطائر.

ومن بين الأنواع الموجودة في الأكاديمية، الببغاوات الأسيوية التي تعتبر أفضل الببغاوات التي تجيد الحديث، بالإضافة إلى ببغاء مكاو ذو الأجنحة الخضراء والمكاو ذو اللونين الأزرق والأصفر.

وتهدف الأكاديمية إلى زيادة التوعية بهذه الطيور وكذلك مساعدة البشر على فهم لغة جسدهم.