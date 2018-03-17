الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 17/ 03 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 18 / 03 / 2018

صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، وتزداد كميات السحب على المناطق الساحلية والجزر، والرياح معتدلة السرعة تنشط ليلاً على البحر غرب الخليج العربي. وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح

جنوبية غربية – جنوبية شرقية/12 – 25 / 32 كم/ساعة في البداية، وتكون شمالية غربية/20 – 36 / 44 كم/ساعة خاصة على البحر اَخر الليل و الصباح الباكر.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة قد تكون ركامية أحيانا على الجبال الشرقية بعد ظهر الأحد، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الخليج العربي، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أؤ الضباب الخفيف، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحيانا في بحر عمان.