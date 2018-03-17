قوقل تطلق ميزة Google Lens على نظام iOS

أعلنت قوقل عن تحديث جديد لتطبيقها الشهير Google Photos على iOS يجلب معه ميزة عدسات قوقل Google Lens لجميع مستخدمين التطبيق على الايفون والايباد.

ميزة Google Lens هي احد مزايا الذكاء الاصطناعي التي تتفاخر بها قوقل للتعرف على الاشياء حيث يمكنك عبر هذه العدسات التعرف على الأماكن والكثير من المعلومات المفيدة لمطعم مثلاً مثل مواعيد العمل ورقم الهاتف وغيرها .

ايضاً يمكنك عبر Google Lens قراءة ونسخ الارقام من بطاقات الاعمال وقراءة الباركود وايضاً تصوير اي نص لنسخة في مذكرة هاتفك والتعديل عليه والكثير من المزايا الاخرى .

لكي تستفيد من هذه الميزة يجب ان تقوم بتحديث تطبيق قوقل فوتوز إلى النسخة 3.15 وانتظار وصول الميزة خلال الايام القادمة.